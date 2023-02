Tesla : le volant d’une model Y s’est détaché en pleine conduite

Un conducteur d’une Tesla a vu le volant de sa Model Y se détacher de la colonne de direction pendant la conduite dans l’autoroute du New Jersey aux Etats-Unis. Le propriétaire veut se voir rembourser son achat.

Un volant qui s’est détaché en conduisant, voilà la folle information du jour qui nous vient des Etats-Unis, ou un conducteur d’une Tesla Model Y, achetée à peine après un mois, a vu le volant de cette dernière se détacher en pleine autoroute.

Heureusement pour le conducteur, la voiture a pu être arrêtée en toute sécurité, après quoi elle a été remorquée en bonne et due forme. Le chauffeur, a posté des photos et une vidéo sur Twitter, pour attirer l’attention du PDG Elon Musk. Il conteste les couts de réparation, et demande le remboursement du prix d’achat du véhicule car il n’a plus confiance dans la voiture.