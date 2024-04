Tesla va procéder à la suppression de 10 % de ses effectifs à travers le monde, ce qui représente environ 14 000 postes, comme l’a annoncé le patron de la marque Elon Musk à ses salariés.

Confrontée au ralentissement des ventes de voitures, le géant mondial Tesla, va supprimer 10 % de ses effectifs à travers le monde. C’est le patron de la marque Elon Musk qui l’a annoncé dans un émail interne à ses employés indiquant : « Il n’y a rien que je déteste plus, mais cela doit être fait. »

Elon Musk justifie ainsi cette action par la nécessité à la fois « de faire des économies de coûts » et « d’augmenter la productivité ». Le patron a également indiqué via son compte Twitter que Tesla « se prépare pour sa prochaine phase de croissance ». Ces licenciements vont « nous amincir, nous rendre plus innovants et mobilisés pour notre prochain cycle de croissance ».