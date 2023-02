Toyota assemblera la prochaine C-HR en Turquie ainsi que les batteries hybrides

Toyota va assembler la nouvelle et seconde génération de la C-HR, avec sa variante inédite PHEV, dans son usine turque. Localement, le constructeur nippon va également fabriquer des batteries pour hybrides rechargeables.

Le géant constructeur japonais lancera prochainement la nouvelle Toyota C-HR. Une nouvelle génération qui sera disponible uniquement en variantes hybrides, et sera assemblée à l’usine Toyota Motor Manufacturing Turkey dans la ville de Sakarya en Turquie. La batterie qui équipera la C-HR sera également construite sur place.

La nouvelle ligne d’assemblage de batterie, de Toyota, sera dotée d’une capacité de production de 75 000 unités par an, et sera lancé à partir de décembre 2023. Le cout du projet avoisinnerait les 317 millions d’euros, et fait partie du plan global d’électrification de Toyota qui vise la neutralité carbone en 2030.