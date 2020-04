Toyota Yaris Cross : Un SUV surprenant !

Sur la base de la citadine Yaris, le constructeur japonais Toyota vient de dévoiler la Yaris Cross, un nouveau SUV urbain assez surprenant.

Toyota a enfin dévoilé sa surprise prévue pour le salon automobile de Genève. Le nouveau SUV urban Yaris Cross qui arrivera dans les showrooms l’année prochaine est désormais connu.

Basé sur la même plateforme que celle de la Yaris, ce nouveau SUV urbain mesure 4,18 m de long (+24 cm que la citadine), 1,56 m de hauteur (+9 cm) et une largeur de 1,76 m (+2 cm). Pour ce SUV surprenant, la Yaris Cross arbore un look osé en parfaite cohérence avec ce qui se fait le mieux dans le segment des SUV mariant lignes robustes et puissance. Ce modèle profite d’une garde au sol relevée de 3 cm, de roues de 18 pouces et des éléments de protection sur les bas de caisse.

La belle surprise chez la Yaris Cross réside dans l’adoption d’une transmission intégrale intelligente AWD-i en option. Les futurs acquéreurs profiteront aussi du système d’ouverture du coffre mains-libres.

Le Toyota Yaris Cross carburera avec la motorisation hybride de dernière génération disponible sous le capot de la citadine Yaris 4. Ce bloc est composé d’un moteur de trois cylindre essence 1.5L et d’un moteur électrique de 59 kilowatts alimenté par une batterie lithium-ion. Ce duo développe une puissance totale de 116 ch.

Toyota annonce que la commercialisation de la Yaris Cross est prévue pour la mi-2021 avec un objectif de vente placé à 150.000 unités.