Transport : Mise en service de 50 nouveaux bus pour renforcer le transport public

Cinquante nouveaux bus ont été mis en service, samedi, à l’occasion du deuxième jour de l’Aïd El-Fitr, dans la wilaya d’Oran. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant le renouvellement du parc national de transport.

La cérémonie de lancement de ce premier lot s’est tenue au siège de l’entreprise de transport urbain et suburbain d’Oran, situé dans la zone industrielle de la commune d’Es-Senia, en présence du wali d’Oran, Brahim Ouchène, du directeur des Transports de wilaya, Boumediene Riyad, ainsi que du directeur de l’entreprise publique concernée.

À cette occasion, le wali a souligné l’importance de cette opération pour le renforcement du parc de transport urbain. Il a notamment rappelé que l’entreprise ne disposait auparavant que de 40 bus, ce qui limitait sa capacité de couverture. L’arrivée de ces nouveaux véhicules permettra ainsi d’étendre le réseau et d’améliorer la desserte des différentes lignes.

Ce premier lot est composé de 25 minibus et de 25 bus de grande capacité. Il contribuera à améliorer le transport, en particulier dans les grands pôles urbains tels que le pôle « Chahid Ahmed Zabana » à Misserghine, celui d’Oued Tlelat ou encore celui de Belgaïd à Bir El Djir.

Le wali a également annoncé l’arrivée prochaine de 150 bus supplémentaires, qui seront réceptionnés progressivement dans les jours à venir. Cette extension du parc vise à couvrir l’ensemble des lignes urbaines et suburbaines, tout en améliorant les conditions de déplacement et le confort des usagers.

De son côté, le directeur des Transports a indiqué que cette première livraison s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement et de modernisation du parc. Il a précisé que des opérations de maintenance ont également été menées, permettant la remise en service de l’ensemble des bus auparavant en panne.

Ces nouveaux véhicules devraient ainsi améliorer sensiblement la qualité du service et permettre l’ouverture de nouvelles lignes, notamment dans les zones à forte densité de population, ainsi que dans des localités comme Arzew, Aïn El-Turck et Boutlelis.

Modernes et équipés de caméras de surveillance, ces bus disposent également de places réservées aux personnes à besoins spécifiques et peuvent accueillir entre 70 et 100 passagers.