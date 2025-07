Usine Fiat à Oran : l’extension du site industriel de Tafraoui atteint 85 % de réalisation

Stellantis El Djazaïr a annoncé ce mercredi une avancée significative dans le développement de son site industriel de Tafraoui, à Oran. Les travaux d’extension de l’usine, engagés dans le cadre du projet CKD (Complete Knocked Down), ont atteint un taux d’achèvement de 85 %, avec l’installation complète des équipements des unités de ferrage et de peinture.

Selon le communiqué publié par l’entreprise, cette progression est conforme au calendrier prévu et représente une étape stratégique dans le renforcement des capacités de production et d’intégration de l’usine Fiat en Algérie.

L’extension du site s’accompagne d’un vaste programme de recrutement et de formation, mené en partenariat avec des institutions académiques et centres de formation professionnelle. Des centaines de techniciens, ingénieurs et opérateurs algériens ont déjà été mobilisés et formés selon les standards internationaux du groupe Stellantis.

Cette initiative illustre la volonté du constructeur de construire une filière automobile locale solide, qualifiée et durable, pleinement intégrée au tissu économique national.

Dans son communiqué, Stellantis El Djazaïr a réaffirmé son engagement en faveur de la souveraineté industrielle, de la création d’emplois qualifiés et de la génération de valeur en Algérie. Le groupe ambitionne de faire du site de Tafraoui un hub stratégique de production automobile pour la région Afrique – Moyen-Orient.