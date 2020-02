Usine PSA (Peugeot-Citroën) en Algérie : le projet avance à grand pas

Le projet industriel du Groupe PSA pour le montage automobile en Algérie avance à grand pas avec l’accélération de la cadence de construction de l’unité d’assemblage implantée dans l’Ouest du pays, à Tafraoui (ORAN) et la mise en place d’un tissu de fournisseurs partenaires pour accompagner le groupe Français.

Malgré les récentes déclarations du Ministre de l’Industrie et des Mines au sujet de l’activité industrielle automobile en Algérie qui laisse perplexes les professionnels du secteur, le groupe PSA continue dans sa lancée pour achever la construction de son usine dans les délais et offrir aux Algériens une nouvelle gamme de véhicules Peugeot – Citroën ‘’Made In Algérie’’.

Depuis sa dernière convention fournisseurs organisée le 21 Juillet 2019 en marge du lancement officiel des travaux de son usine à Tafraoui, le Groupe PSA continue de travailler avec ses partenaires algériens et internationaux au développement de son écosystème automobile et l’installation de fournisseurs de proximité qui auront pour mission d’alimenter l’usine. Les premières commodités ciblées seront les batteries, les faisceaux électriques, les sièges, les échappements et les équipements intérieurs. Dès 2021 des faisceaux électriques fabriqués en Algérie seront exportés vers une usine de la péninsule Ibérique pour équiper un tout nouveau véhicule de PSA.

Le groupe automobile français favorise partout où il est implanté, le sourcing local et développe des écosystèmes performants, en conformité totale avec la réglementation en vigueur et avec la volonté d’être un acteur majeur du développement de la filière automobile dans le pays.