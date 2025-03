Aïn Témouchent : L’industrie automobile algérienne en pleine expansion

Le ministre de l’Économie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a affirmé dimanche à Aïn Témouchent que « l’industrie automobile algérienne est sur la bonne voie ».

Accompagné du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sidali Zerrouki, il a fait cette déclaration lors de leur visite à l’unité industrielle IDE-NET, spécialisée dans la production de composants électroniques pour véhicules, située dans la zone industrielle de Tamazougha. Il a souligné que « la fabrication locale de matières premières et de composants électroniques constitue une avancée majeure pour l’industrie automobile en Algérie ».

Le ministre a rappelé qu’IDE-NET a investi plus d’un million de dollars dans un système de modélisation, pouvant favoriser l’émergence d’autres startups et renforcer l’économie nationale. « Cette entreprise a démarré comme une startup avant de devenir un acteur industriel clé, contribuant à l’augmentation du taux d’intégration dans l’industrie automobile algérienne », a-t-il ajouté.

M. Ouadah a également mis en avant le rôle de l’entreprise dans l’accueil et le soutien aux jeunes entrepreneurs, leur offrant la possibilité d’utiliser ses machines pour développer et concrétiser leurs idées, participant ainsi à la structuration d’un écosystème technologique solide.

Des perspectives prometteuses pour l’industrie électronique

Lors de la visite des différents ateliers, le ministre des Télécommunications, Sidali Zerrouki, a interrogé les responsables d’IDE-NET sur le taux de récupération des produits par les opérateurs économiques. Il a souligné que ce taux était inexistant, ce qui, selon lui, démontre la conformité des produits de l’entreprise aux normes de qualité appliquées dans son activité industrielle.

IDE-NET est spécialisée dans la fabrication de cartes et de faisceaux électroniques, ainsi que d’autres équipements tels que les rétroviseurs électroniques et les compteurs de véhicules. L’entreprise développe également des produits intégrant des technologies d’intelligence artificielle, selon les précisions fournies à la délégation ministérielle, accompagnée des walis d’Aïn Témouchent et d’Oran, Mabrouk Ouled Abdennebi et Samir Chibani.

Avec une production hebdomadaire d’environ 1 554 unités de faisceaux électroniques, IDE-NET ambitionne d’élargir son champ d’activité et de créer près de 1 000 emplois d’ici la fin de l’année 2026.