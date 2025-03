Industrie automobile : progrès significatif dans l’extension de l’usine Fiat à Oran

Le projet d’extension de l’usine Fiat à Oran connaît une avancée « notable », a annoncé lundi la société Stellantis El Djazair dans un communiqué. Les travaux des unités de ferrage et de peinture ont d’ores et déjà dépassé 70 % de réalisation.

Selon le communiqué, Stellantis El Djazair accélère le développement de son site industriel situé à Tafraoui, dans la wilaya d’Oran. Cette extension vise à augmenter la capacité de production et à renforcer le taux d’intégration locale, contribuant ainsi à la consolidation de l’industrie automobile en Algérie.

Dans cette optique, le groupe a investi dans des équipements robotisés de pointe et prévoit de recruter des spécialistes dans ce domaine. Ces derniers bénéficieront d’une formation en Algérie et à l’international, afin d’acquérir des compétences novatrices et de favoriser le développement technologique du secteur dans le pays.