Alger : Des projets ambitieux pour l’extension du métro et du tramway

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé jeudi à Alger la mise en œuvre de plusieurs projets visant l’extension du métro et du tramway, dans le cadre d’une stratégie globale d’amélioration des infrastructures de transport et du cadre de vie des citoyens. Certains projets sont déjà en cours, tandis que d’autres sont programmés pour l’avenir.

Lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par M. Zerkani Souleyman, vice-président de l’APN, et en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, M. Sayoud a précisé que la « vision stratégique pour le développement et la modernisation d’Alger » inclut plusieurs volets :

Le plan blanc consacré à l’aménagement urbain et à la réhabilitation des bâtiments

consacré à l’aménagement urbain et à la réhabilitation des bâtiments Le plan jaune dédié aux transports et à la mobilité

dédié aux transports et à la mobilité Le plan bleu axé sur la modernisation de la façade maritime

De nouvelles extensions pour améliorer la mobilité urbaine

Interrogé sur l’extension du réseau du métro et du tramway vers les communes de Larbaa, Sidi Moussa et Bougara, ainsi que vers certaines zones de la wilaya de Blida, comme Haouch Rih, le ministre a confirmé que ces projets s’inscrivent dans le plan jaune. L’objectif est d’améliorer la mobilité urbaine et de répondre aux besoins croissants des habitants.

M. Sayoud a également mis en avant la proximité entre les wilayas d’Alger et de Blida, soulignant que l’expansion des nouvelles agglomérations nécessite une meilleure coordination entre les autorités locales pour fluidifier les déplacements entre ces deux régions.

Des projets structurants pour le sud du pays

Concernant la finalisation du tramway de Ouargla sur un linéaire de 2,8 km, le ministre a assuré que son département œuvre, en collaboration avec le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, pour inscrire ce projet dans les prochaines lois de finances, en raison de son importance pour la mobilité locale.

S’agissant de l’extension de l’aéroport de Ouargla, M. Sayoud a précisé qu’une demande de financement a été formulée, bien qu’aucun feu vert officiel n’ait encore été donné. Le ministère travaille actuellement avec l’Etablissement de Gestion de Services Aéroportuaires d’Alger (EGSA) pour évaluer la possibilité d’un financement interne afin de lancer les travaux sans attendre une inscription budgétaire future.

Le ministre a enfin rappelé que plusieurs projets ont déjà été réalisés et réceptionnés au niveau de cet aéroport, et que ses services sont mobilisés pour assurer l’achèvement des infrastructures en attente.