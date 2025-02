L’Algérie explore le potentiel automobile militaire en Inde

Dans le cadre de sa visite en Inde, le Général d’Armée Saïd Chanegriha a saisi l’occasion pour se rendre aux entreprises Bharat Forge Limited et Larsen & Toubro, reconnues pour leur expertise en ingénierie, en défense et dans la fabrication de véhicules militaires.

Chez Bharat Forge Limited, il a découvert les capacités avancées de l’entreprise en matière de fabrication et d’entretien de véhicules blindés, avec un intérêt particulier pour les technologies de coproduction et de transfert de savoir-faire. La délégation algérienne a également exploré les innovations en robotique et intelligence artificielle appliquées aux véhicules militaires.

Chez Larsen & Toubro, le focus a été mis sur les équipements militaires, notamment les solutions de défense aérienne et les infrastructures stratégiques. La visite a souligné l’importance d’un partenariat renforcé entre l’Algérie et l’Inde, ouvrant la voie à des collaborations dans le domaine automobile militaire et l’ingénierie avancée.