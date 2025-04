Algérie/Chine : Huit accords signés à Alger pour le lancement de projets industriels et automobiles

A l’occasion du Forum d’affaires algéro-chinois organisé à Alger, plusieurs accords d’investissement ont été signés, dont trois majeurs liés au secteur automobile.

Ces accords ont été conclus lors des travaux du Forum d’affaires algéro-chinois sur l’investissement, organisé au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), sous la supervision du ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, et de l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Dong Guangli.

Dans les détails des projets, la marque Jetour prévoit d’investir plus de 105 millions USD sur 5 ans pour implanter une usine de production de véhicules à Batna, avec une capacité annuelle de 270 000 unités et la création de 1 000 emplois.

Un partenariat entre Iris et Chery a été conclu pour la création d’un site industriel de soudure et peinture de carrosseries sur une surface de 230 000 m², générant 1 200 emplois directs.

D’autres projets, comme la fabrication de conteneurs, la production d’équipements ferroviaires ou encore l’assemblage d’électroménagers, complètent la dynamique industrielle impulsée par la coopération sino-algérienne.

Ces investissements marquent un tournant dans le développement de l’industrie automobile en Algérie, avec une volonté affirmée de renforcer la production locale et de créer de l’emploi.