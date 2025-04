Industrie automobile : IRIS et le constructeur chinois Chery scellent un partenariat stratégique en Algérie

Huit accords ont été signés, mardi à Alger, entre des entreprises algériennes et chinoises pour la réalisation de projets d’investissement industriels et agricoles.

Dans le cadre du Forum algéro-chinois, IRIS (via sa filiale CARS TECH) et CHERY (via OMODA & JAECOO) ont signé une joint-venture stratégique pour construire une usine automobile en Algérie.



Ce partenariat vise à produire cinq modèles de véhicules touristiques : OMODA C3, C5, C7 et JAECOO J5, J7 — alliant design futuriste, performances tout-terrain et confort premium.

Ce projet représente un investissement majeur avec pour objectifs :



La création d’une chaîne de valeur automobile locale, le transfert de technologie et de savoir-faire, la génération d’emplois qualifiés et l’émergence d’une véritable industrie automobile nationale.

Cette initiative renforce l’implantation de constructeurs chinois sur le marché algérien et marque un tournant pour le développement du secteur automobile en Algérie.