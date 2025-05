Algérie : feu vert pour l’immatriculation des véhicules de moins de 3 ans importés

L’Algérie relance officiellement l’immatriculation des véhicules importés, notamment ceux de moins de trois ans, après une suspension liée au décret exécutif n° 23-74 de février 2023.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a invité, dimanche dans un communiqué, les propriétaires des véhicules importés de moins de trois ans, à se rapprocher des services d’immatriculation au niveau des communes de leur résidence, en vue de demander la délivrance des cartes grises de leurs véhicules.

« Dans le cadre des dispositions du décret exécutif 23-74 du 20 février 2023, fixant les conditions et les modalités de dédouanement et de contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d’occasion acquis par les particuliers résidents, les propriétaires des véhicules importés de moins de 3 ans qui n’ont pas encore finalisé les formalités de leur immatriculation, sont invités à se rapprocher des services d’immatriculation, au niveau des communes de leur résidence, à l’effet de demander la délivrance des cartes grises de leurs véhicules », précise le communiqué.

Selon le calendrier, l’opération concernera, à compter du 12 mai 2025, les véhicules dédouanés depuis la date de publication du décret exécutif 23-74 susmentionné jusqu’au 31 décembre 2024, et à partir du 22 juin 2025 pour les véhicules dédouanés depuis le 1er janvier 2025″.

En vue de parachever cette procédure, « les concernés doivent être munis d’un dossier réglementaire comprenant l’original du certificat d’immatriculation du véhicule à l’étranger ou tout autre document équivalent et l’original du certificat de dédouanement (modèle 846), délivré par les services des Douanes compétents ».

Le dossier doit également comporter « l’original de la déclaration en douane relative au dédouanement du véhicule, l’original du PV de contrôle de conformité délivré par le service des mines territorialement compétent, une copie de la facture d’achat et/ou du contrat de vente, une carte de résidence pour le citoyen algérien, ainsi que le timbre fiscal approprié ».

La même source a souligné « l’obligation de présenter la carte nationale d’identité biométrique électronique afin de permettre le téléchargement électronique des données d’identité qu’elle contient », précisant que « les concernés sont dispensés de fournir le formulaire de demande d’immatriculation, automatiquement généré par les services compétents via le système d’information du fichier national d’immatriculation des véhicules ».

Concernant le propriétaire du véhicule résident de nationalité étrangère, les documents précités doivent être accompagnés d’une copie du passeport en cours de validité, d’un acte de naissance et d’un document justifiant la résidence délivrée par les services compétents de la Sûreté nationale territorialement compétents ou, le cas échéant, d’une copie de la carte de résident étranger en cours de validité ».