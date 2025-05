Automobile : Jetour annonce le lancement de sa production en Algérie

La marque chinoise Jetour lancera prochainement la production de ses véhicules en Algérie, plus précisément à Batna, en réutilisant les installations de l’ancienne usine Kia.

Le projet, mené en partenariat avec l’entreprise publique Fondal, débutera en mode SKD (assemblage partiel), avec l’objectif de passer à une intégration locale plus poussée (CKD).



Ce projet représente un tournant pour l’industrie automobile algérienne, avec des retombées positives attendues sur l’emploi local, notamment par la réembauche d’anciens salariés de Kia et la création de nouveaux postes.



Il s’inscrit aussi dans une stratégie de coopération renforcée entre l’Algérie et la Chine, avec un investissement de plus de 105 millions de dollars sur cinq ans, visant à réduire les importations et développer une industrie automobile nationale.