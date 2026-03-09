Algérie : réforme du code de la route et nouvelles amendes

Le Parlement Algérien s’apprête à adopter une réforme importante du code de la route visant à améliorer la sécurité routière et à moderniser la gestion des infractions.

Le nouveau texte introduit un système de sanctions réparti en quatre degrés de gravité, avec des amendes allant généralement de 3 000 à 10 000 dinars pour les infractions courantes.



La réforme prévoit également l’allègement des sanctions pour certaines infractions mineures, la suppression de leur caractère pénal et une clarification des procédures judiciaires liées aux accidents de la circulation.



L’objectif est de mieux adapter les sanctions selon la dangerosité des comportements tout en renforçant la prévention et la sécurité sur les routes.