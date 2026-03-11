Algérie–Tunisie : deux nouvelles lignes de bus pour renforcer les liaisons entre les deux pays

Deux nouvelles lignes internationales de bus relieront l’Algérie et la Tunisie à partir du 12 mars 2026 afin de faciliter les déplacements et renforcer les échanges entre les deux pays.

La première liaison reliera Alger à Tunis avec deux départs par semaine, tandis que la seconde reliera Annaba à Tunis avec quatre trajets hebdomadaires.



Ces nouvelles lignes, mises en place par la Société nationale de transport interurbain (SNTRI), visent à favoriser le tourisme, les déplacements familiaux et les échanges économiques. Les voyageurs devront toutefois réserver à l’avance et présenter un passeport valide pour embarquer.