Industrie automobile : La relance de l’usine Kia de Batna officiellement enclenchée

L’usine automobile Kia de Batna, à l’arrêt depuis plusieurs années, est en voie de relance après le dépôt officiel d’une demande d’autorisation préalable, a annoncé le ministre de l’Industrie Yahia Bachir. L’unité, saisie par l’État dans le cadre d’affaires de corruption et transférée à la société publique Fondal (groupe SNS), devrait redémarrer dans le cadre du nouveau cahier des charges de l’industrie automobile.

Ce modèle impose un taux d’intégration locale réel, le recours obligatoire à la sous-traitance nationale et l’abandon du simple assemblage de kits importés.



La reprise de l’usine est perçue comme une opportunité de redynamiser l’économie locale et de recréer des emplois, même si plusieurs défis subsistent, notamment en matière d’investissement, de technologie et de formation.

Pour le gouvernement, cette relance symbolise la volonté d’établir une véritable industrie automobile nationale, plus efficace, durable et conforme aux normes économiques actuelles.