Algérie : vers une facilitation des opérations douanières pour le secteur automobile grâce à la numérisation

Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a annoncé que plus de 23 000 opérateurs économiques sont désormais inscrits sur le nouveau système d’information des Douanes algériennes, lancé en novembre 2023.

Ce dispositif, généralisé à tous les bureaux douaniers, permet désormais le traitement électronique des dossiers douaniers sur l’ensemble du territoire, y compris dans les ports et aéroports, ce qui représente un gain de temps considérable pour les acteurs de l’industrie automobile, notamment en matière d’importation de véhicules et de pièces détachées.

Le système facilite également la délivrance des titres de passage pour véhicules et simplifie les formalités douanières pour les opérateurs du secteur. L’interconnexion en cours avec les autres administrations à travers un guichet unique numérique devrait encore fluidifier les processus liés aux autorisations d’import-export, un atout stratégique pour les constructeurs automobiles implantés en Algérie comme Stellantis.

Ces avancées s’inscrivent dans une démarche de modernisation et de soutien à l’économie nationale, notamment aux filières industrielles comme l’automobile, qui bénéficiera d’un environnement plus transparent, rapide et efficace pour ses opérations logistiques et douanières.