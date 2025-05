Annaba : mise en service du dédoublement de la RN 21 par le ministre des Travaux publics

Le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh, a inauguré à Annaba la mise en service du dédoublement de la RN 21, reliant sur 18 km le chef-lieu de wilaya à l’autoroute Est-Ouest.

Ce projet stratégique, doté d’un budget de 2,5 milliards de dinars et achevé en 12 mois, vise à fluidifier le trafic, relier efficacement le port et l’aéroport à l’autoroute, et soutenir le développement économique régional.

Lors de sa visite, le ministre a également inspecté les travaux de la voie ferrée minière entre Annaba et Tébessa, ainsi que l’extension du port d’Annaba dans le cadre du projet de phosphate intégré. Il a appelé à accélérer les travaux, tout en respectant les normes de qualité et les délais contractuels, afin d’achever les différentes sections ferroviaires d’ici 2027.