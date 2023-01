Android Auto s’offre une mise à jour avec une nouvelle interface

Le système d’exploitation pour voitures, Android Auto adopte une mise à jour qui est en cours de déploiement, qui lui offre une nouvelle interface et plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

Android Auto se révolutionne avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour. Cette dernière offre une nouvelle interface aux utilisateurs, avec un affichage en deux panneaux à l’instar d’Apple CarPlay. Au côté gauche, c’est l’itinéraire Google Maps qui s’affiche et à droite, des cartes montrant d’autres applications.

Google a voulu par cette mise à jour améliorer trois volets : la navigation, la communication avec les amis et la famille, ainsi que la lecture de musique et de podcasts. Ces trois volets sont la base quand on conduit. Il sera ainsi désormais possible de garder un œil sur l’itinéraire tout en avançant dans la lecture d’un podcast. Google a également voulu faciliter l’accès aux conducteurs en gardant que le strict nécessaire avec des boutons à la portée.