Applications VTC en Algérie : vers une régulation officielle dès 2026

Face à l’essor rapide des applications de transport électronique et au vide juridique qui entoure leur activité, les autorités algériennes s’apprêtent à mettre en place un cadre légal clair à partir de 2026.

Le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé qu’un projet de loi encadrant le transport via les plateformes numériques est actuellement en cours d’examen et devrait être prochainement soumis au Parlement.



Ce texte vise à réguler le secteur, à rassurer les conducteurs, qui ne sont pas considérés comme illégaux, et à leur laisser le choix d’exercer via des applications ou dans le cadre des taxis traditionnels.



Cette réforme répond également aux préoccupations exprimées par les syndicats de taxis, qui réclament une organisation stricte garantissant la sécurité des usagers et une concurrence équitable.

À terme, la future loi devrait favoriser une cohabitation équilibrée entre innovation numérique et transport traditionnel, tout en apportant une sécurité juridique aux opérateurs et aux investisseurs du secteur.