Salon de la production nationale : la Fiat Grand Panda produite en Algérie à l’honneur

Lors de la 33ᵉ édition du Salon de la production nationale à Alger, le groupe Stellantis met en avant son engagement dans le développement de l’industrie automobile en Algérie en exposant la nouvelle Fiat Grand Panda.

Présentée comme la première voiture de tourisme produite localement selon le système CKD, cette participation coïncide avec le deuxième anniversaire de l’usine Fiat de Tafraoui.



Le modèle illustre les progrès réalisés en matière d’intégration industrielle, avec de nombreux composants fabriqués localement, un portefeuille de centaines de références de pièces pour la production et l’après-vente, ainsi que la montée en puissance des ateliers de soudure et de peinture, désormais pleinement opérationnels.



