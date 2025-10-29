Assurance automobile : moteur de la croissance du marché des assurances au 1er semestre 2025

Le marché national des assurances a progressé de 8,1 % au premier semestre 2025, atteignant un chiffre d’affaires global de 99,3 milliards de dinars, selon le Conseil national des assurances (CNA).

La branche automobile, qui représente près de la moitié du portefeuille des assurances de dommages, s’impose comme le principal moteur de cette croissance. Elle a généré un chiffre d’affaires de près de 40 milliards de dinars, en hausse de 8,4 % sur un an.

Cette progression est principalement tirée par la sous-branche “Risques obligatoires”, dont le chiffre d’affaires a bondi de 17,3 %, pour atteindre 8,4 milliards de dinars, stimulée par la hausse de 30 % de la tarification de la garantie “Responsabilité civile”.

En parallèle, le CNA fait état d’une augmentation des sinistres déclarés (+9 %, soit 51,1 milliards de dinars) et d’un volume de dossiers réglés en hausse (+12,1 % en montant).

Ces chiffres confirment la reprise dynamique du segment automobile, qui continue de soutenir la performance globale du marché des assurances en Algérie au premier semestre 2025.