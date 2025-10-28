Carlos Tavares alerte : “Les constructeurs chinois seront bientôt les sauveurs de l’industrie automobile européenne”

Dans une interview au Financial Times, Carlos Tavares, ancien patron de Stellantis, met en garde contre la perte de compétitivité de l’industrie automobile européenne face à la montée en puissance des constructeurs chinois.

Il estime que les réglementations environnementales et bureaucratiques de l’Union européenne – notamment l’interdiction en 2035 des voitures thermiques et les normes CO₂ – ont affaibli les constructeurs européens en imposant des technologies coûteuses. Cela aurait, selon lui, “ouvert un boulevard” à la concurrence chinoise, désormais bien positionnée sur les véhicules électriques abordables.

Tavares prédit qu’à terme, les constructeurs chinois rachèteront des usines européennes en difficulté et seront perçus comme des “sauveurs”, préservant ainsi les emplois locaux. Il critique également le “dysfonctionnement patent” des institutions européennes et s’interroge sur le gaspillage de 50 à 100 milliards d’euros d’investissements liés à ces politiques.

Enfin, il estime que seuls les constructeurs les plus agiles, comme Toyota, Hyundai, BYD ou Geely, survivront à cette transition, tandis que des groupes comme Stellantis pourraient être menacés d’éclatement en raison de leurs pôles historiques multiples (France, Italie, États-Unis).