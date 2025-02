Assurance automobile : vers une digitalisation des déclarations d’accidents

Les sociétés d’assurance seront bientôt dotées de plusieurs services numérisés au profit des automobilistes, dont le constat amiable électronique et le fichier national des véhicules assurés, a indiqué le directeur général du Bureau Unifié Automobile Algérien (BUAA), Walid Saoud.

Le Bureau Unifié Automobile Algérien (BUAA) prévoit de digitaliser plusieurs services d’assurance pour les automobilistes, notamment le constat amiable électronique (E-constat) et un fichier national des véhicules assurés. Le E-constat remplacera le format papier et facilitera la déclaration des accidents via une plateforme numérique, accélérant ainsi le traitement des sinistres.

D’autres initiatives sont en cours, comme la E-attestation, qui remplacera progressivement l’attestation d’assurance papier, et une version améliorée de la plateforme E-recours pour optimiser la gestion des réclamations. En 2024, cette dernière a permis de traiter 284 576 réclamations pour un montant de près de 11 milliards de dinars.

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie de modernisation du secteur, visant à améliorer la transparence, renforcer la sécurité routière et lutter contre la fraude. En 2023, l’assurance automobile représentait 45,6 % du marché des assurances de dommages en Algérie, avec un chiffre d’affaires de 65,8 milliards de dinars.