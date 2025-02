Importation des véhicules de moins de 3 ans : le gouvernement met fin aux blocages et à la spéculation

Le gouvernement algérien a débloqué la délivrance des cartes grises pour les véhicules de moins de trois ans, suspendue depuis octobre 2024. Grâce aux ajustements de la loi des Finances 2025, cette reprise s’accompagne de nouvelles mesures visant à limiter la spéculation et encadrer la revente des véhicules importés.

Désormais, les acheteurs devront conserver leur véhicule pendant trois ans avant de pouvoir le revendre. S’ils souhaitent céder leur voiture avant ce délai, un remboursement partiel ou total des avantages fiscaux liés à l’importation sera exigé :

100 % de remboursement si la revente a lieu avant 12 mois,

66 % entre 12 et 24 mois,

33 % entre 24 et 36 mois.

Cette réglementation vise à freiner la flambée des prix causée par la revente immédiate des véhicules importés, un phénomène qui a pénalisé les acheteurs algériens en rendant l’accès aux voitures plus difficile.

En structurant le marché automobile et en encadrant l’importation, le gouvernement espère stabiliser les prix et offrir aux citoyens une alternative plus accessible à l’achat de véhicules. Reste à voir si cette réforme sera appliquée efficacement et si les délais d’obtention des cartes grises seront respectés.