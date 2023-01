La marque aux anneaux préparerait un nouveau véhicule tout terrain et franchiseur. Il s’agirait d’un gros SUV électrique avec châssis en échelle conçu pour concurrencer le Classe G et Defender.

Selon le média britannique Autocar, Audi serait en train de concevoir un projet de gros SUV 4×4 de luxe et avec de réelles capacités de franchissement. Ce gros engin, n’est attendu que pour 2027 et aura comme mission de défier le Land Rover Defender et Mercedes Classe G.

Le futur tout terrain d’Audi sera un véhicule 100 % électrique, reposant sur une plateforme inédite pour la marque. En effet, la marque aux anneaux préfère se tourner vers Scout, une marque en sommeil dont les droits ont été rachetés par le groupe VW en 2021. Magna serait également partenaire du projet. Affaire à suivre.