Automobile : Fiat El Djazair construit un écosystème industriel durable

Fiat El Djazair, soutenue par le groupe Stellantis, mise sur une stratégie à long terme visant à développer une industrie automobile locale intégrée et durable. L’objectif dépasse la simple production de véhicules : il s’agit de bâtir un écosystème solide reposant sur des partenaires nationaux.

Déjà, 26 entreprises locales ont été intégrées dans la chaîne de production et d’après-vente, avec un objectif d’atteindre un taux d’intégration locale de 30 %, contre environ 20 % actuellement pour la Fiat Panda. Cette démarche vise à réduire les coûts, renforcer la compétitivité et favoriser le transfert de compétences.

Portée par les atouts du pays (main-d’œuvre qualifiée, ressources énergétiques), cette stratégie ambitionne de positionner l’Algérie comme un acteur automobile régional, tout en encourageant l’innovation et le développement d’un tissu industriel performant.