Equip Auto Algeria 2026 : le « Made in Algeria » en pleine montée

Le salon Equip Auto Algeria 2026 confirme son rôle de rendez-vous majeur du secteur automobile avec près de 500 exposants issus de 11 pays.

Organisé au Palais des expositions, l’événement met en avant une forte progression des entreprises locales, qui représentent 65 % des exposants, signe d’un tissu industriel en structuration.

Les acteurs algériens couvrent désormais une large gamme d’activités (pièces, batteries, lubrifiants), illustrant une volonté de réduire les importations et de développer une industrie nationale compétitive.

Avec une forte participation internationale et environ 15 000 visiteurs attendus, le salon s’impose aussi comme une plateforme d’échanges et d’opportunités, favorisant les partenariats et ouvrant la voie à de nouvelles perspectives d’exportation pour le « Made in Algeria ».