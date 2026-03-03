Stellantis : pertes historiques et année noire pour actionnaires et salariés

Le constructeur Stellantis a enregistré une perte record de 22,3 milliards d’euros en 2025, entraînant de lourdes conséquences en 2026.

Côté actionnaires, aucun dividende ne sera versé cette année, après un coupon de 0,68 € en 2025 et 1,55 € deux ans plus tôt. Les rachats d’actions sont également suspendus pour la deuxième année consécutive. En Bourse, la sanction est sévère : le titre a chuté d’environ 50 % en un an, passant d’un pic supérieur à 26 € en mars 2024 à environ 6,50 €, tandis que la capitalisation boursière a été divisée par quatre.

Du côté des salariés français, aucune prime de participation, d’intéressement ou de partage de la valeur ne sera versée, la marge opérationnelle en Europe étant négative (-1,1 %). Une enveloppe de 2,1 % est prévue pour les augmentations salariales, mais distribuée de manière sélective. Seul point positif évoqué : un possible gel des cotisations de mutuelle santé.