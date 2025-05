Automobile : l’Algérie et l’Italie s’allient pour produire localement des pièces à Sétif

L’Algérie annonce la signature d’un nouveau partenariat avec l’Italie qui marque une avancée majeure pour l’industrie automobile maghrébine.

La société algérienne Siplast (filiale de l’ENPC) s’est alliée à l’italienne Sigit pour créer un groupement industriel spécialisé dans la production de pièces en plastique et en caoutchouc pour véhicules.

Implanté dans la zone industrielle de Sétif, ce projet vise à renforcer l’intégration locale des chaînes de production automobiles, réduire la dépendance aux importations et soutenir la modernisation du secteur en Algérie. Le partenariat s’inscrit dans la stratégie nationale de diversification économique et de développement industriel durable, avec des retombées attendues en termes de création d’emplois et de transfert de savoir-faire.

Ce modèle de coopération internationale pourrait inspirer d’autres initiatives industrielles, dans l’automobile et au-delà, pour accélérer l’émergence de l’Algérie comme un acteur régional de référence.