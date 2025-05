Sonelgaz alimente la relance de l’industrie automobile avec 970 bornes pour véhicules électriques

Dans son bilan 2024, Sonelgaz a mis en avant plusieurs avancées ayant un impact direct sur le secteur automobile, notamment dans le cadre du développement de la mobilité électrique.

En plus d’une augmentation notable de ses capacités de production électrique — qui devraient bientôt dépasser les 27.000 mégawatts — le groupe a installé 970 bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le pays, marquant ainsi une étape importante dans le soutien à l’émergence d’un écosystème automobile propre et durable.

Ces infrastructures sont cruciales pour accompagner la transition énergétique du secteur automobile en Algérie, notamment avec la montée en puissance des projets liés aux véhicules électriques. L’engagement de Sonelgaz à assurer une stabilité énergétique renforcée pendant les pics de consommation estivaux est également un levier pour garantir une alimentation fiable des unités industrielles, y compris celles du secteur automobile.

Par ailleurs, le raccordement de zones industrielles et d’activités à l’électricité (100 zones en 2024) crée un environnement favorable à l’installation ou à l’extension d’unités de production automobile. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures énergétiques, soutenant ainsi la relance et la structuration de l’industrie automobile nationale.