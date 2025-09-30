Automobile : présentation du premier prototype de voiture électrique prévue en mars 2026

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Baddari, a annoncé que le premier prototype de voiture électrique algérienne sera présenté en mars prochain. Cette réalisation s’ajoute à une autre avancée majeure : la mise au point des premières puces électroniques nationales, actuellement en phase de vérification technique.

Ces innovations s’inscrivent dans une stratégie visant à relier la recherche scientifique aux priorités économiques du pays, notamment l’énergie et la souveraineté technologique. La présentation publique du prototype marque une étape clé vers l’industrialisation des résultats de la recherche.

Pour soutenir cette dynamique, la rentrée universitaire 2025-2026 introduira 24 nouveaux parcours axés sur la numérisation, l’intelligence artificielle et le traitement des données, avec pour objectif de créer un vivier de compétences capables d’accompagner l’industrie du futur.

Le ministre a rappelé que plus de 50 000 ingénieurs en informatique seront formés entre 2022 et 2026, illustrant l’investissement massif dans les technologies de pointe. En parallèle, de nouvelles matières, comme les logiciels libres et l’intelligence artificielle, deviendront obligatoires, tandis que l’enseignement de l’histoire, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption sera renforcé.