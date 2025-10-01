Fiat El Djazaïr : la Grande Panda remplace la Fiat 500 à l’usine de Tafraoui

Fiat El Djazaïr a annoncé, mercredi dans un communiqué, une réorientation de sa production industrielle à l’usine de Tafraoui (Oran).

La ligne dédiée à la Fiat 500 sera progressivement arrêtée pour laisser place à l’assemblage d’un nouveau modèle : la Fiat Grande Panda, qui fera prochainement son entrée sur le marché algérien.

« Dans le cadre du lancement de la Grande Panda et afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients, la production de la Fiat 500 cédera sa place à ce nouveau véhicule, marquant une nouvelle étape pour la marque Fiat en Algérie », précise le communiqué.

La société souligne que les dernières livraisons de la Fiat 500 seront honorées conformément aux engagements déjà pris auprès des clients. Par ailleurs, les futurs acquéreurs intéressés par la Grande Panda pourront s’inscrire sur le site officiel de Fiat El Djazaïr dès l’ouverture des commandes, dont la date sera communiquée prochainement.

En parallèle, les clients déjà inscrits pour l’acquisition d’une Fiat 500 seront directement contactés afin de leur proposer la possibilité de basculer vers le nouveau modèle.