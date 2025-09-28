Industrie automobile : Tirsam démarre la commercialisation de ses camions made in Algeria

Le complexe TIRSAM a annoncé le début des convocations, dès ce dimanche, pour les citoyens inscrits sur sa plateforme en vue de l’achat de camions fabriqués en Algérie. Les démarches s’effectuent exclusivement en ligne. Les prix sont fixés à 3,9 millions DA pour le modèle léger (3,5 tonnes) et 4,6 millions DA pour le modèle lourd (6 tonnes).

Avec ce lancement, Tirsam ambitionne de bouleverser le marché algérien du camion grâce à une politique tarifaire agressive et des partenariats stratégiques. Sa gamme repose notamment sur des poids lourds SITRAK équipés de moteurs MAN et des camions mi-légers motorisés par JAC/Isuzu.

Basée à Batna, l’entreprise vise une capacité annuelle de 65 000 unités, soutenue par un centre de R&D et une main-d’œuvre qualifiée locale, affirmant ainsi son rôle dans le développement de l’industrie nationale.