Automobile : saisie record de 130 moteurs chinois non déclarés au port de Annaba

Les services des Douanes d’Annaba ont saisi 130 moteurs de voitures neufs non déclarés dans deux conteneurs en provenance de Chine, une opération réalisée le 30 septembre 2025. L’amende infligée s’élève à 44 millions de dinars, conformément à l’article 325 du code des douanes.

Parallèlement, la Direction générale des Douanes algériennes a engagé une réforme profonde des procédures d’importation automobile, visant à simplifier les démarches et à réduire les coûts. Cette réforme repose sur le système numérique ALCES pour ajuster les prix de référence selon les marchés d’origine, et sur une meilleure coordination logistique via le système ALSAS et l’interconnexion entre douanes, banques et transporteurs.

L’objectif est d’accélérer le dédouanement, renforcer la transparence et moderniser les pratiques douanières, tout en répondant à la forte demande sur le marché automobile algérien.