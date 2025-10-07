Nouvelle alliance nippone : Mazda et Toyota relancent le mythe des sportives abordables

Mazda et Toyota s’allient pour concevoir les prochaines générations de Mazda MX-5 et Toyota GR86, suivant le modèle de collaboration déjà vu entre BMW et Toyota pour les Z4 et Supra. Cette coopération vise à préserver le segment des sportives légères et accessibles, menacé par l’électrification du marché automobile.

Mazda prend la direction technique du projet : elle développera la plateforme commune et assurera la production, en s’appuyant sur son expertise dans les voitures légères et dynamiques. La future MX-5 conserverait ainsi l’esprit du concept Iconic SP, tandis que Toyota proposera un coupé GR86 au design distinctif.



Toyota apportera sa maîtrise de l’hybridation légère, permettant d’intégrer une assistance électrique pour réduire les émissions sans compromettre le plaisir de conduite.



Cette collaboration incarne une volonté de résistance face à la disparition des petites sportives thermiques. Ensemble, Mazda et Toyota cherchent à offrir deux modèles complémentaires, fidèles à leur ADN respectif, prouvant que plaisir de conduite et modernité peuvent encore coexister.