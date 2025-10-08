ETUSA lance « NAVIGUI » : un abonnement illimité avec jusqu’à 50 % de réduction pour les usagers d’Alger

L’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a lancé un nouvel abonnement baptisé « NAVIGUI ».

Le nouveau service « NAVIGUI » offre 50 % de réduction et des voyages illimités sur l’ensemble de son réseau.

Les tarifs varient selon l’âge :

Moins de 25 ans et plus de 61 ans : à partir de 1 260 DA par mois jusqu’à 10 800 DA par an .

: à partir de jusqu’à . Adultes (26–60 ans) : de 1 350 DA mensuels à 12 960 DA annuels.

L’abonnement, personnel et non transférable, est disponible dans plusieurs points de vente à Alger. Toute utilisation frauduleuse entraînera son retrait sans remboursement.

Avec en moyenne 150 000 voyageurs par jour et 181 lignes desservant Alger et ses environs, l’ETUSA demeure un acteur central de la mobilité urbaine. L’entreprise poursuit la modernisation de son parc (30 nouveaux bus prévus en 2025) et l’amélioration de ses services, confirmant son rôle clé dans le transport public de la capitale.