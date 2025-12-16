Avis aux automobilistes : Des chutes de neige attendues sur plusieurs wilayas du pays à partir de mardi

Des chutes de neige sont attendues à partir de mardi sur les reliefs de plusieurs wilayas du pays dépassant les 1000-1100 mètres d’altitude, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance « Orange », le BMS concerne les wilayas de Tiaret, El Bayadh et Laghouat où l’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 20 cm, de mardi à 18h00 à jeudi à 03h00.

Les chutes de neige affecteront également les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida et Naâma avec une épaisseur estimée entre 5 et 10 cm, et ce, durant la journée du mercredi de 6h00 à 23h00.