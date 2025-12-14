Loi de Finances 2025 : Tirsam met fin aux paiements en espèces pour l’achat de camions

La société industrielle Tirsam a annoncé qu’elle n’acceptera désormais plus les paiements en espèces pour l’acquisition de camions, conformément aux nouvelles dispositions de la Loi de Finances 2025.

Cette décision de Tirsam s’appuie sur l’article 207 de la loi n°24-08, qui impose l’utilisation exclusive de moyens de paiement non monétaires, tels que les virements et les chèques bancaires.

Cette mesure, applicable dès la promulgation de la loi, concerne également les concessionnaires et distributeurs de véhicules, rendant la conformité obligatoire pour l’ensemble du secteur.



Tirsam a réaffirmé son engagement à respecter la législation en vigueur, tout en présentant ses excuses à sa clientèle pour toute contrainte liée à l’abandon des règlements en espèces.