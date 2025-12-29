Avis aux automobilistes : Pluies et neiges lundi sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chute de grêle et de neige sont prévues, dimanche et lundi, sur plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

Placé en vigilance « Orange », le BMS prévoit des pluies qui seront accompagnées de rafales de vent sur les wilayas de Béchar, Naama, El Bayadh et le Nord de Beni-Abbès, et ce, le dimanche de 12h00 à 22h00 avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm.

S’agissant des chutes de neige, le même BMS prévoit qu’elles affecteront les reliefs dépassant 1200 mètres d’altitude.

Les chutes de neige sont prévues au Sud de Tlemcen, Naâma et Nord de Béchar où l’épaisseur de la neige est estimée entre 5 et 10 cm, du dimanche à 13h00 jusqu’au lundi à 01h00.