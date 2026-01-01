Importation de véhicules de moins de 5 ans : une mesure réservée aux Algériens de retour définitif

La Loi de finances 2026 autorise l’importation de véhicules de moins de cinq ans en Algérie, mais uniquement pour une catégorie précise de citoyens.

Cette mesure concerne les Algériens établis à l’étranger qui rentrent définitivement au pays, justifiant d’un séjour ininterrompu d’au moins trois ans hors d’Algérie et n’ayant jamais bénéficié auparavant des avantages liés au changement de résidence.



Ces personnes peuvent importer, en exonération de droits et taxes, un véhicule de tourisme ou utilitaire (neuf ou de moins de cinq ans), sous certaines conditions de motorisation et de cylindrée, ainsi que leurs effets personnels.



L’exonération est plafonnée à 8 millions de dinars pour les étudiants et stagiaires à l’étranger, et à 10 millions de dinars pour les autres citoyens concernés.