Avis aux automobilistes : Pluies sur plusieurs wilayas du nord du pays mercredi et jeudi

Des pluies affecteront, mercredi et jeudi, plusieurs wilayas du nord du pays, selon un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Cette alerte de niveau « Orange » concerne les wilayas de Tipaza, Ain Defla, Alger, Blida, Médéa, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia (nord), Sétif (nord), Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les quantités de pluies estimées varieront entre 20 et 40 mm, atteignant localement 50 mm sur les wilayas côtières de l’Est et ce de mercredi à 12h00 à jeudi à 06h00.

Les pluies continueront également d’affecter les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Relizane, Tiaret (nord) et Tissemsilt jusqu’à mercredi à 23h00, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, atteignant localement 50 mm sur les régions côtières.