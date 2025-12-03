Agression d’un chauffeur VTC à Ouled Fayet : sept accusés condamnés jusqu’à cinq ans de prison

Le tribunal de Chéraga a condamné sept individus à des peines allant jusqu’à cinq ans de prison ferme et à des amendes pouvant atteindre 200 000 DZD pour l’agression et le vol du véhicule d’un chauffeur VTC piégé à Ouled Fayet.

L’une des prévenues, H. Hanane, a écopé de trois ans de prison pour avoir attiré la victime dans un guet-apens, tandis que les accusés devront verser une indemnité d’un million de dinars au chauffeur.



Les faits impliquaient huit personnes, dont plusieurs encore en fuite, qui attiraient des chauffeurs via une application de transport avant de les agresser. La victime, également assistant notaire, avait été attaquée par un groupe armé après avoir pris en charge une jeune femme. Si certains prévenus ont reconnu leur participation, d’autres ont nié les accusations lors des auditions.