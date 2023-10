BMW tease son iX2 électrique dans le célèbre jeu vidéo Fortnite

Le constructeur munichois a décidé de teaser l’arrivée de son nouveau SUV BMW iX2 électrique, sur le célèbre jeu vidéo Fortnite, qui à partir d’une série de challenges, sera possible de choisir ce modèle et procéder à quelques configurations.

Fortnite, célèbre jeu vidéo dans le monde, où le but est de battre tous les autres joueurs, seul ou en équipe, à travers un univers fantaisiste et coloré en possession d’armes et d’objets insolites.

Et aussi étonnant que cela puisse paraitre, BMW a choisi ce jeu vidéo pour faire un teaser virtuel de son tout nouveau SUV X2 deuxième génération. La future version 100% électrique, la iX2, sera présente dans une section spéciale du jeu Fortnite, l’île « Hypnopolis ». Le véhicule est accessible à la configuration après une série de challenge, ce qui permettra d’observer ses lignes.