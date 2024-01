CES Las Vegas 2024 : Volkswagen présente la Golf 8 restylée avec camouflage

A l’occasion du CES de LAS Vegas 2024, le constructeur allemand a présenté la nouvelle Volkswagen Golf restylée avec un léger camouflage, qui sera dévoilée cette année.

Volkswagen lancera cette année le restylage de sa compacte Golf 8, avec comme principaux changements l’amélioration de l’habitacle qui a été critiqué, notamment pour son interface tactile et la baisse de qualité des matériaux utilisés.

Volkswagen Golf GTI

En attendant, le constructeur allemand a dévoilé un exemplaire camouflé à l’occasion du CES de Las Vegas qui est une version GTI. Esthétiquement le principal changement, concerne le bouclier avant dont les prises d’air ont été redessinées, tandis que le capot semble arborer des volumes et des plis légèrement différents. La signature lumineuse est également revue à l’avant et à l’arrière.

Les principaux changements sont donc à noter dans l’habitacle avec l’écran d’infodivertissement qui est plus grand et semble similaire à celui de la nouvelle ID.7. Ce dernier sera complètement revu et bénéficiera d’une commande vocale dotée d’intelligence artificielle. Affaire à suivre.