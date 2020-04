Citroën Algérie : Les activités SAV maintenues

Les clients de la marque aux chevrons en Algérie peuvent profiter du SAV selon un communiqué de Citroën Algérie qui annonce l’ouverture de ses structures de 08h30 à 15h30.

En effet, les activités après-vente de Citroën Algérie sont ouvertes, en Atelier et magasin de pièces de rechange, au niveau de l’ensemble de ses succursales (Cheraga, Oued Smar et Reghaia)



Pour les prise de RDV, un call center est mis en place à disposition des clients 023 96 59 59 / 023 96 59 26, ou sur le site web www.citroen.dz



Le communiqué de Citroën Algérie tient à rassurer ses clients que toutes les mesures barrières ont été mises en place pour assurer la sécurité des clients et de l’ensemble des collaborateurs.