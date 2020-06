Citroën dévoile l’e-Spacetourer

La marque aux chevrons nous dévoile la version électrique de son utilitaire Citroën Spacetourer. Baptisée e-Spacetourer, ce van pouvant transporter jusqu’à 9 personnes partage la même plateforme et batteries que son cousin Peugeot e-Traveller dévoilé récemment.

Le groupe PSA continue son offensive sur le marché automobile après la sortie de confinement qui a duré plus de trois mois. Ainsi après le Peugeot e-Traveller, c’est autour de Citroën de nous dévoiler son e-Spacetourer qui partage avec son cousin de chez Peugeot, la même technologie, la motorisation, les batteries et même espace à bord.

La marque aux chevrons propose cet utilitaire électrique en deux options, la première moins coûteuse adopte des batteries de 50 kWh et une autre de 75 kWh dont il faudra débourser plus. Ces batteries proposées procurent des autonomies de 230 et 330 Km respectivement et peuvent êtres rechargées sur une prise rapide pouvant aller jusqu’à 100 kW.

Enfin, le e-Spacetourer sera proposé sur le catalogue de Citroën en plusieurs configurations en fonction des usages ( transports de personnes, vente aux particuliers.. ). Le Van est également proposé en trois longueurs avec des gabarits allant de 4,6 m à 5,3 mètres de longueur.