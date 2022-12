Citroën – DS Automobile : voici les offres promotionnelles fin d’année  

SAIDA Automotive lance des offres exceptionnelles pour cette fin d’année destinées aux clients des marques Citroën et DS Automobile.

Les offres lancées par SAIDA Automotive concernent la partie après-vente. En effet, les automobilistes au passage dans les ateliers des marques Citroën et DS profiteront de 10% de remise sur la pièce de rechange, jusqu’à 55% de remise sur l’achat des tapis et 22 points de contrôle offerts. Sans oublier la garantie d’une année pièces et mains d’œuvre.

Il est utile de signaler que les offres sont valables au niveau des ateliers SAIDA Automotive, à savoir :



* Atelier Cheraga (06 Bis Route de Dely Brahim

* Atelier Oued Smar (ZI Elargie Oued Smar Lot 41 BP 49, Alger